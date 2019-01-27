شكرا لقرائتكم خبر عن هتان ينتظر مخالصة الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن إدارة نادي الهلال تسعى لشراء المدة المتبقية من عقد النجم الدولي الشبابي هتان باهبري من ناديه الحالي، بعد أن توصلت لاتفاق مع اللاعب على الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ3 سنوات قادمة. وتأتي التحركات الهلالية من أجل قيد اللاعب في كشوفات الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية 4 فبراير القادم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة الهلال ستقدم مبلغا ماديا، مع منح أحد لاعبيها لنادي الشباب، وفي حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي على إتمام الصفقة، فستكون مباراة الشباب أمام الاتحاد بعد غد (الثلاثاء)، آخر لقاء للاعب مع الفريق الشبابي، وفي حال عدم توصل ناديي الهلال والشباب فسينتظر باهبري حتى نهاية عقده (31 أغسطس القادم)، من أجل قيده في كشوفات الفريق الهلالي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم القادم.

وكان باهبري شارك في تدريبات فريقه الشباب استعدادا لمواجهة العميد القادمة، وترك متابعة مهمات ملف احترافه لوكيل أعماله جراح الظفيري من أجل حسم الأمور مع نادي الشباب.