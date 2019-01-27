شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا.. «شائعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكدت مصادر مقربة من "الخليج 365" أن إدارة الأهلي برئاسة عبدالله بترجي، جددت ثقتها في المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي لقيادة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بعد أن منحته كامل الصلاحية في اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قاطعة الطريق على الأخبار المتواترة أخيراً حول وجود نية لدى الإدارة الأهلاوية بالتوقيع مع المدرب التشيلي سييرا.

ميدانياً، عاود الفريق الأول تدريباته ضمن استعدادات الفريق للقاء التعاون، واشتملت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط مشاركة جميع اللاعبين، يتقدمهم اللاعب تيسير الجاسم العائد من الوحدة بعد انتهاء فترة إعارته.

من جهة أخرى، اجتاز المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس الفحص الطبي الذي أجراه في أحد المراكز، ومن المنتظر أن ينخرط في تدريبات الفريق بعد لقاء التعاون، إلى جانب اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا.