شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القدم يعوّض النصر 5 ملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، تلقي خزينة نادي النصر مبلغ 5 ملايين ريال، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعويضا عن نقل مباراة الفريق الدورية أمام أحد، التي كان من المقرر أن تلعب في الرياض، وتم نقلها إلى ملعب مدينة المجمعة

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، تلقي خزينة نادي النصر مبلغ 5 ملايين ريال، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعويضا عن نقل مباراة الفريق الدورية أمام أحد، التي كان من المقرر أن تلعب في الرياض، وتم نقلها إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، بعد تأجيلها لغد (الإثنين) بدلا من اليوم (الأحد).

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