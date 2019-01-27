شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يزور الغربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

زار وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي، أمس (السبت)، مدرب فريق شباب جبة، فهد الغربي، بعد إجرائه عملية جراحية إثر تبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه. ونقل وكيل الهيئة للمدرب الغربي تحيات رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتقديره للموقف الإنساني النبيل.

وسجل الغربي موقفاً إنسانياً نبيلاً تجاه أحد لاعبي الفئات السنية بدرجة الشباب، بعد عملية بحث عن اللاعب يوسف الشمري، الذي كان الغربي مدرباً له في نادي الطائي لاستقطابه وتسجيله في درجة الشباب بفريق جبة، وبعد التوصل له فوجئ بمعاناته من مرض الفشل الكلوي وحاجته لمتبرع بالكلية، حينها قرر المدرب الوطني فهد الغربي التبرع بكليته لإنقاذ حياة يوسف الشمري، وهو الأمر الذي لاقى تقديراً كبيراً من الجماهير والمسؤولين في الوسط الرياضي.

يذكر أن الغربي، تخرج في جامعة «مردوخ» ببيرث في أستراليا، وحصل على الرخصة B للمدربين من الاتحاد الآسيوي، كما شهد مشواره اللعب في فريق الطائي، وتولى قيادة الإشراف الفني على ناشئي وشباب الطائي، وشباب جبة.