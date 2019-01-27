المقاولون : عقلية صلاح وراء نجوميته والاحتراف الأوروبي الأفضل لطاهر طاهر

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جدة - عمرو شويل قال محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب إن عقلية النجم محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى وراء ما وصل إليه من شهرة ونجاح مؤكدا أن الفرعون أبلغه بأنه لن يلعب إلا لذئاب الجبل قبل احترافه.
أضاف عادل خلال حوراه مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون سبورت إن المقاولون لم يرفض عروض احترافية حقيقية لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق مشيرا إلى أنه طالب الأهلى بالصبر على عرضه بضم اللاعب لنهاية الموسم.
تابع المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب أن الأفضل بالنسبة لطاهر طاهر انتقاله لفريق أوروبي كي يشق طريقه فى عالم الاحتراف على طريقة محمد صلاح موضحا أن ميزانية فريق الكرة تحتاج لـ500 مليون جنيه.
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