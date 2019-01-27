شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد عيد يطلق مبادرة "لم الشمل" بين جماهير المحلة... الغزل والبلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة سعادته بالحضور الجماهيري لجماهير غزل المحلة في مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم بإستاد غزل المحلة من اجل مساندة الفريق قبل مباراته الهامة امام الرجاء المطروحي المقرر لها الاحد المقبل بإستاد غزل المحلة .

وأكد نجم غزل المحلة السابق ان المساندة الجماهيرية الغير مسبوقة من جماهير غزل المحلة تدفع الجميع داخل الفريق من اجل بذل الجهد لتحقيق حلم الجماهير بالعودة لدوري الاضواء والشهرة هذا الموسم .

وأطلق خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة مبادرة من اجل لم الشمل بين جماهير غزل المحلة وبلدية المحلة بعد شهر من الخلافات بين جماهير وإدارة الناديين بسبب صراع الصفقات الشتوية .

وأكد خالد عيد ان الجميع داخل مدينة المحلة لابد ان يكون علي قلب رجل واحد وان تكون كل جماهير المدينة علي قلب رجل واحد من اجل عودة مدينة المحلة لسابق ريادتها في مجال الرياضة .

ووجه عيد رسالة لجماهير مدينة المحلة طالبهم خلالها بنبذ الخلافات والتوحد والتركيز فقط علي تشجيع فرقهم بعيدا عن الخلافات من اجل مساعدة فريق من ابناء المحلة علي العودة للدوري الممتاز .