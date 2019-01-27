شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة العربية العشرون لأندية سيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد ، منافسات البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة العشرون التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة على الصالة رقم 2 حتى يوم الثانى من فبراير، بمشاركة 7 فرق .

ويشارك فى هذه البطولة التى تلعب بنظام الدورى من دور واحد ومن مجموعة واحد، فرق كل من الأهلى، الصيد، الزمالك، سبورتنج، الدفاع الحسنى المغربى، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.

ويقام حفل الافتتاح قبل لقاء الأهلى مباشرة بحضور مسئولو الاتحاد المصرى برئاسة خالد ناصف سليم للعبة و الاتحاد العربى .

و يشهد اليوم الأول منافسات بين كل من سبورتنج مع المحرق البحرينى فى تمام الثالثة عصرا والزمالك مع الصفاقسى التونسى فى الخامسة مساء والأهلى مع الدفاع المغربى 7 مساء .

وكانت لجنة الاحتكام المشرفة على فعاليات البطولة ، عقدت أمس اجتماع الاستعلام المبدئى مع الفرق المشاركة، حيث تم تدقيق استمارات الأندية وتدقيقها مع جوازات سفر اللاعبات ووثائق اللاعبات المحترفات، وكذلك استحصال رسوم المشاركة.