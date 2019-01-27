شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز والمدرسة الهجومية مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى الجديد لنادي بيراميدز، الذي تولي المهمة خلفاً للتوأم حسام وابراهيم حسن، اللذين تمت إقالتهما بعد التعادل الأخير بمسابقة الدورى العام أمام الزمالك بنتيجة 3/3، يميل للمدرسة الهجومية.



تولى دياز قيادة العديد من الفرق منذ بداية مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم فى موسم 1994، حيث تولي قيادة اتحاد جدة السعودى، الهلال السعودى، منتخب باراجواى، ريفير بليت الأرجنتيني، سان لورينزو الأرجنتيني، نادى أمريكا المكسيكى، انديبندينتى الأرجنتيني، أكسفورد يونايتد الانجليزي.

رامون دياز يميل للمدرسة الهجومية حيث يعنمد في طريقة "4.3.2.1"، وطبقها مع الهلال السعودي، وفي كثير من الاحيان تتغير الطريقة إلي 4-3-3 بتحول الثلاثي الأمامي لمهاجمين وجناحين أمام ثلاثي الوسط، او يعتمد في الطريقة الثالثة علي 4-4-1-1 وتتحول أثناء اللعب إلي 4-4-2 .

كما يفضل رامون دياز الاعتماد علي عناصر الشباب التي تخدم خطته الهجومية والتي تحتاج لسرعات ومهارات خاصة لتنفيذها علي أكمل وجه