شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يتسلم راية كأس العالم 2021 لكرة اليد فى نهائى مونديال الدنمارك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم اليوم، الأحد، هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد راية كأس العالم المقبل المقرر أن تستضيفه مصر 2021 عقب نهائى مونديال الدنمارك الذى سيشهد لقاء قوى بين صاحب الأرض والنرويج فى السادسة والنصف مساءا .

ومن المقرر أن يتسلم نصر الراية من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، فى حضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى توجه إلى الدنمارك فجر اليوم .

بينما يلتقى منتخبا ألمانيا و فرنسا فى الثالثة و النصف عصرا لتحديد المركزين الثالث و الرابع، وكان منتخب مصر قد أحتل المركز الثامن بعد الخسارة أمام أسبانيا مساء أمس السبت فى مباراة تحديد المركزين السابع و الثامن.