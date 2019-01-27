شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عمر وهيما "قلب واحد" واتقسم نصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار صديق الأمس منافس اليوم أو قلب واحد واتقسم نصين.. واجه عمر جابر لاعب نادى بيراميدز ، محمد ابراهيم صانع ألعاب الزمالك خلال المباراة التى جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 3 – 3 .. التفاصيل اضغط هنا

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