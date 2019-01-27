لجنة من الكاف للتفتيش على الملاعب المصرية

نور عادل

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تشكيل لجنة للتفتيش على جميع الملاعب المصرية وذلك ابتداء من يوم الأحد وتقديم تقرير عن حالة تلك الملاعب خلال 10 أيام.

وعقدت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اجتماعا اليوم، لمباشرة استعدادات مصر لتنظيم البطولة، وقررت اللجنة تشكيل فريق تفتيش على الملاعب المصرية، وتقديم تقرير عن استعداداتها لاستضافة البطولة.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم، بعد التفوق على ملف جنوب إفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 22 يونيو إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول...