نور عادل
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تشكيل لجنة للتفتيش على جميع الملاعب المصرية وذلك ابتداء من يوم الأحد وتقديم تقرير عن حالة تلك الملاعب خلال 10 أيام.
وعقدت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اجتماعا اليوم، لمباشرة استعدادات مصر لتنظيم البطولة، وقررت اللجنة تشكيل فريق تفتيش على الملاعب المصرية، وتقديم تقرير عن استعداداتها لاستضافة البطولة.
وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم، بعد التفوق على ملف جنوب إفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 22 يونيو إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول...
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة من الكاف للتفتيش على الملاعب المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.