مصدر لمصراوي: كاف يستبعد الإسماعيلي نهائيا من دوري الأبطال بعد رفض التظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التظلم الذي تقدم به النادي الإسماعيلي خلال الساعات الماضية بشأن إعادته لدوري أبطال إفريقيا من جديد.

وكانت لجنة الأندية بالكاف، قد أصدرت قرارا في وقت سابق يُفيد باستبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا، والغاء جميع نتائجه، بسبب قيام الحكم بإلغاء المباراة التي جمعته بالأفريقي التونسي بدوري أبطال أفريقيا قبل نهاية الوقت الأصلي.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، تلقي اتحاد الكرة تأكيد نهائي من الاتحاد الأفريقي بأن استبعاد الاسماعيلي بات امر منتهي وتم رفض التظلم.

وأوضح، أن نادي الإسماعيلي ينتظر عقوبات آخرى قد يتم توقيعها على الفريق خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن مباراة الإسماعيلي والإفريقي، كانت قد توقفت في الدقائق الأخيرة من قبل حكم المباراة، بسبب قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب، في لقاء كانت نتيجته 2-1 للإفريقي.