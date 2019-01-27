نابولي وميلان يتعادلان.. ويسديان خدمة ليوفنتوس وروما

انتهت قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بين ميلان الرابع وضيفه نابولي الثاني بالتعادل السلبي يوم السبت على ملعب سان سيرو في ميلان.

وقدم الفريقان مباراة جيدة وخلق كل منهما العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك. وسقط ميلان ونابولي في فخ التعادل بعد فوزين متتاليين وقدما خدمة لمنافسيهما، الأول لروما الذي يملك فرصة انتزاع المركز الرابع من الفريق اللومباردي في حال فوزه على مضيفه أتالانتا يوم الأحد، والثاني ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة والذي تعززت حظوظه في توسيع الفارق إلى 11 نقطة عن الفريق الجنوبي في حال فوزه على مضيفه لاتسيو يوم الأحد أيضا.

ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، وميلان إلى 35 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام روما.

وكان نابولي صاحب التهديد الأول في المباراة عندما تلقى الدولي الإسباني السابق خوسيه ماريا كايخون كرة عرضية من لورنتسو إينسينيي داخل المنطقة سددها نجم ريال مدريد السابق وأبعدها الحارس جانلويجي دوناروما الى ركنية (5). ورد ميلان بتسديدة قوية لباتريك كوتروني من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (10).

وسدد الدولي البلجيكي دريس ميرتنز كرة قوية بين يدي دوناروما (14)، وجرب الترجي هاكان حظه بتسديدة بعيدة بين يدي حارس المرمى الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا (24).

وواصل الفريقان تبادل الهجمات في الشوط الثاني، وحرمت العارضة كايخون من افتتاح التسجيل بردها كرته الساقطة مطلع الشوط الثاني.

وأهدر العاجي فرانك كيسيي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أبعدها المدافع الإسباني راوول ألبيول برعونة أمام المرمى فراوغ الأخير وتباطأ في التسديد لترتطم كرته بالمدافع الفرنسي المغربي الأصل كيفن مالكويت وتتحول إلى ركنية دون نتيجة (48).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للدولي البولندي أركاديوش ميليك من داخل المنطقة (65)، ثم تصدى لأخرى للبولندي الآخر بيوتر زييلينسكي من خارج المنطقة على دفعتين (67). ودفع مدرب ميلان جينارو غاتوزو بالبولندي كريستوف بيانتيك المنضم مؤخرا لصفوفه قادما من جنوى، مكان كوتروني (71). وأبعد أوسبينا كرة الأرجنتيني ماتيو موساتشيو من باب المرمى (79).

وتابع دوناروما تألقه بإنقاذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 87 بتصديه لتسديدة قوية لزييلينسكي من داخل المنطقة، ثم تصدى لتسديدة أخرى زاحفة للاعب نفسه (88). وطرد لاعب وسط نابولي الإسباني فابيان رويز في الدقيقة الثالثة من الدقائق الخمس التي احتسبت وقتا بدل ضائع لتلقيه الإنذار الثاني.