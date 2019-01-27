تعرف على مواجهات المصريين اليوم ببطولة البريميرليج للكاراتيه

بطولة البريميرليج للكاراتيه كتب – محمد صبحي يخوض 6 لاعبين مصريين اليوم الأحد مواجهات قوية على الذهب والبرونز في إطار منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكارتيه بفرنسا والتي تقام خلال الفترة من ٢٥ /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩. /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩. وستكون مواجهات المصريين كالأتي: جيانا فاروق وزن ٦١ ك تلعب على الميداليه الذهبيه ريم احمد وزن ٥٠ ك تلعب على الميدالية البرونزية فريال اشرف وزن ٦٨ ك تلعب على الميداليه البرونزيه منه شعبان وزن + ٦٨ تلعب على الميدالية البرونزية محمد أحمد رمضان وزن ٨٤ يلعب على الميداليه البرونزية طه طارق وزن + ٨٤ يلعب على الميدالية البرونزية

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