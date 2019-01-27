رياضة | صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم الذي تقدم به مسئولي الأبيض لرفع الإيقاف عن عبد الله جمعة لاعب الفريق.

وكان جمعة قد تعرض للطرد في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، قبل أن يتظلم الزمالك للجبلاية مؤكدين أن اللاعب لايستحق الطرد.

ورفض اتحاد الكرة المصري تظلم الزمالك، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة مصر المقاصة الهامة الثلاثاء المقبل في الدوري.

الزمالك ينهي أزمة موندومو

وكان رئيس الزمالك أصدر تعليماته بتحويل مبلغ ١٥ مليون جنيه إلى حساب اللاعب اليكسيس موندومو تجنبا لصدور عقوبة خصم نقاط من فريق الكرة.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا منذ قليل، جاء على النحو التالي:

نادي الزمالك العريق يناشد الدولة المصرية بأن تتدخل لردع المدعو ممدوح عباس الذي احتل نادي الزمالك سبع سنوات بالتعيين و أربع سنوات بالتزوير وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري .

وليس من المعقول أن مجلس الادارة الحالي يدفع أسبوعيا عشرات الملايين من الجنيهات لمديونيات ممدوح عباس السابقة للضرائب والتامينات والاوقاف ووزارة الري والاسكان ومحافظة مرسي مطروح وشركة المقاولون العرب وكذلك للاعبيين لم نراهم في الملاعب المصرية الذين تعاقد معهم ممدوح عباس ومجلسه الذي كان به حازم إمام والعتال وأهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات ثم قام بطردهم الامر الذي دعاهم لتقديم شكاوي للمحكمة الرياضية الدولية .

وقد قام مجلس الإدارة الحالي بسداد أكثر من 250 مليون جنيها مستحقات اللاعبين الأجانب والغرامات التى وقعت على النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق الاول .

وأمس فوجيء مجلس الادارة بأن النادي مهدد بخصم 6 نقاط اذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه اليكسيس موندومو .

وحماية للفريق الأول ولكي يستكمل مسيرة الانتصارات لحصد كل البطولات بأذن الله اصدر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك تعليماته بتحويل المبلغ مرغما إلى حساب اللاعب .

والسؤال اين البلاغ المقدم الي السيد المستشار النائب العام منذ ثلاث سنوات ضد ممدوح عباس ومجلسه والذي اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق به بأن عباس استولي وسهل الاستيلاء واهدر984 مليون جنيها اي مليار جنيهاً وهو ما اكدته تحريات الرقابة الادارية سؤال نرجو الاجابة عليه لان الكيل قد فاض والعدل اساس الملك".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري العام الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز اف سي و12 نقطة عن الأهلي، إلا أن الأخير خاض مباريات أقل من الزمالك.