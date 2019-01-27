رياضة | مؤمن زكريا: والدتي "مرضت" بسببي.. ووالدي "خدعته" السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا: والدتي "مرضت" بسببي.. ووالدي "خدعته" السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثرت والدة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المعار لفريق أحد السعودي، بحزن نجلها خلال الفترة الأخيرة

وقال زكريا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: والدتي تأثرت بحزني، ومرضت بسببي الفترة الماضية.

واردف : انا شخصيتي قوية ولكن بكل تاكيد أتأثر بما يقال عني مشيرا بأنه تأثر بما قيل عن مستواه خلال الفترة الاخيرة

مشددا : "مكنش فيه حد في مركزي ومكنتش بلعب"

وتحدث عن والده قائلا : كان يعتقد انني بالفعل حصلت على 500 الف دولار كمان انتشر مؤخرا.

أكد مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي، أن خسارة الأهلي امام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لم تكن متوقعه

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: احمد فتحي ابلغني بشعوره بهزيمتنا عقب تسجيل الترجي هدفهم الأول

واردف : توقيت الهدف كان صعب للغايه، الترجي ليس بالفريق القوي الذي يهزم الأهلي

وعن إصابة هشام محمد قبل اللقاء قال : بعثة الفريق لم تكن مأمنة بالشكل الكافي، ماحدث لهشام محمد ازادنا اصرار وحماس.

كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق

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وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد".

متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي".

وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".