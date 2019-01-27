رياضة | عاجل.. مؤمن زكريا يكشف حقيقة التحقيق معه في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤمن زكريا يكشف حقيقة التحقيق معه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق.

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد".

متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي".

وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".

أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقته على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا، بشأن تأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، لتعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

يذكر فأن دولة مصر قد فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.

وكان من المقرر، إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيلها لمدة أسبوع بناءاً على طلب دول شمال أفريقيا.

وأوضح أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري عبر برنامجه "ملعب أون" على "أون سبورت"، إن مجلس إدارة الجبلاية قد تلقى موافقة من الكاف على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع.