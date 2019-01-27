رياضة | هل يستغل ريال مدريد الفرصة الأخيرة ويتعاقد مع نجم توتنهام ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستغل ريال مدريد الفرصة الأخيرة ويتعاقد مع نجم توتنهام ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه يجب على نادي ريال مدريد الاسباني، استيعاب ما سيكلفه العثور على نجم توتنهام هوتسبير كريستيان إيركسين آخر بسعر جيد، خاصة أنه هو الرجل المثالي ليحل مكان لوكا مودريتش.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "برنابيو ديجيتال" فإنه لا يوجد حاليا لاعب في السوق يمتلك خبرة وجودة ايركسن، حيث أن الدنماركي بالفعل لاعب كرة قدم رائع وبديل مثالي لمودريتش.

ويبلغ اللاعب الكرواتي الآن 33 عام، ويغري العرض الصيني والانتر اللاعب تتويجا لمسيرته، واليوم، فإن إريكسن يمكنه تقديم المزيد من الأداء على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إيركسن يبلغ من العمر 26 عامًا فقط ويمكنه اللعب لسنوات جيدة في مدريد. لا يوجد لاعب اخر مثل ايركسن، قدراته تشبه لوكا رؤية رائعة للعب، تسديدات قوية، خبير في قيادة الفريق يفي بجميع المتطلبات ليكون البديل المثالي لمودريتش لكن توقيعه الآن أو لا.

ينتهي عقده في عام 2020 وفي الصيف يمكن أن يتواصل مع مدريد مقابل سعر غير مرتفع للغاية مثل السوق لهذا السبب، في البرنابيو يجب أن يدركوا أنهم إذا تخلوا عن ايركسن فسيكلفهم كثيرا العثور على لاعب من جودتهم