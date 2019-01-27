رياضة | نجمي أرسنال يكشفا حقيقة انضمام خاميس رودريجيز للمدفعجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي أرسنال يكشفا حقيقة انضمام خاميس رودريجيز للمدفعجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح بوتي: "أنا أعرف جيمس منذ ان كان في موناكو واعتقد انه خط وسط مهاجم ممتاز اعتقد انه عيمتلك جودة كبيرة هو عبارة عن مزيج بين سيسك فابريجاس وإيسكو، وأعتقد أنه سيكون توقيع مثالي لارسنال".
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