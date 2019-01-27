رياضة | نجمي أرسنال يكشفا حقيقة انضمام خاميس رودريجيز للمدفعجية

كشف نجمي نادي أرسنال الإنجليزي السابقين لورين بيسان و

إيمانويل بوتي، عن حقيقة تعاقد المدفعجية، مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقال بيسان: "لست متأكدا من ان ارسنال يجب أن تنظر بجدية في توقيع جيمس رودريجيز، بما في ذلك الاعارة جيمس هو موهوب جدا، ولكن هناك "علامات" ومن ضمنها راتب اللاعب المترفع جدا لذلك ارسنال يحتاج للتأكد من أن لاعب يناسب تماما مع فلسفة النادي اللندني السابقة".

وصرح بوتي: "أنا أعرف جيمس منذ ان كان في موناكو واعتقد انه خط وسط مهاجم ممتاز اعتقد انه عيمتلك جودة كبيرة هو عبارة عن مزيج بين سيسك فابريجاس وإيسكو، وأعتقد أنه سيكون توقيع مثالي لارسنال".