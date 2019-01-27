رياضة | الكشف عن حقيقة انتقال خاميس رودريجيز إلى أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة انتقال خاميس رودريجيز إلى أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، بشأن انتقال النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى أرسنال الانجليزي.

وبحسب ما ذكرته "ديفنسا سنترال" الاسبانية، فإن الشائعات البسيطة عن احتمال وصول جيمس رودريجيز لأرسنال، ولدت جميع أنواع ردود الفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخبار عن الاهتمام المزعوم للنادي اللندن تم إنشاؤها من قبل موقع إسباني لم يذكر أي مصدر أو معلومات حقيقية.