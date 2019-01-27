رياضة | قائمة الترسانة لمواجهة اف سى مصر بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الترسانة لمواجهة اف سى مصر بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد كشري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة عن قائمة الفريق التى ستواجه اف سى مصر في السادسة من مساء الخميس ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دورى القسم الثانى . وجاءت القائمة كالتالى: عمرو خليل وأشرف بخيت وعمادحلمي وأحمد هشام وأحمد عبد المنعم ومحمد رجب ريعو ورضا زيكا ومحمود شاكر، وطارق وطني وهشام رجب ومحمد فوزي وابراهيم منصور ومعتصم حمدي شيكا ومحمد كشلط وايهاب فؤاد وحسين حلمى وحكيم الابى ومحمد مصطفى ميدو، ووليد فوزي ورضا السيد . ويغيب عن اللقاء اللاعب عمر طارق بسبب إصابته بشد فى العضلة الضامة والتي تعرض لها أثناء تدريبات الفريق وسيخضع للفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب .

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