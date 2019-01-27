رياضة | مودريتش يستعيد بريقه مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يستعيد بريقه مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت "الآس" الاسبانية، إلى أن الدولي الكرواتي يستعيد نسخته التي جعلته يحصد الكرة الذهبيه : نسبة التمريرات تتحسن، مؤثر أكثر من أي وقت في الميدان، وأيضا يسجل الأهداف.
وقد عادت نسخه مودريتش الكرة الذهبية الى لاكونتشا اسبانيا، حيث بدأ 2019 كنقطة إنطلاق وبسط نفوذه في الميدان لقد وضع جانباً بعض المهام الدفاعية (التي يطالب بها الآن أقل من ذي قبل) لتكريس نفسه بالكامل للهجوم المزيد من التمريرات في الملعب المقابل، واللقطات على المرمى خاصة الأهداف.
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