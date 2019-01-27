شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرناتوفيتش يجدد عقده مع ويست هام والان مع التفاصيل

أعلن نادي ويست هام يونايتد الانجليزي، علي حسابه الرسمي عبر تويتر، عن تمديد عقد المهاجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش.

وكتب النادي: نؤكد أن ماركو أرناتوفيتش وقع علي تمديد عقده معنا، حتي نهاية موسم 2020/2021.

لينهي المهاجم النمساوي الأشاعات التى ربطته بالأنتقال الى الصين، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، أنا سعيد بهذا وأريد أن أقول للجماهير أننى سعيد بالبقاء، ويسرنى أن ألعب هنا وأظهر نفسى وأحرز الأهداف، وأن أقدم المساعده للفريق، أنا سعيد أن هذا النادي يتحسن خطوة بخطوة، كل شهر نرى بعض التحسن وهذا جيد.

وكان اللاعب أرتبط بأحد الأندية الصينية، وان لديه عرضًا بقيمة 35 مليون إسترليني.

وخرج ويست هام منذ قليل من دور الـ 32 من بطولة كأس الأتحاد الانجليزي علي يد ويمبلدون برباعية مقابل هدفين في مفاجئة من العيار الثقيل.

ويحتل ويست هام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة.

وأنضم أرناوتوفيتش في صيف 2017 إلي ويست هام، قادمًا من ستوك سيتي، في صفقة قياسية للنادي وقتها بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، بعد تقدمه بطلب للأنتقال لويست هام.