شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الفرنسي.. موناكو وجانجون يسقطان في فخ الهزيمة والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز فريق ديجون، اليوم السبت، على ضيفه موناكو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب (جاستون جيرارد)، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي اللقاء كل من الكوري الجنوبي كون تشانج-هون (ق24)، والتونسي نعيم السليتي (ق69).

وبهذا الفوز، رفع ديجون رصيده من النقاط إلى 20 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد موناكو عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي نفس الجولة، فاز فريق نيس على ضيفه نيم، بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من الجزائري يوسف عطال (ق41)، وألان ماكسيمين (ق54).

وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيم عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونجح أيضا فريق ستاد ريمس في الفوز على مضيفه جانجون بهدف نظيف، أحرزه لاعب الوسط ماثيو كافارو (ق38).

وبهذا الفوز ارتقى ريمس للمركز التاسع مؤقتا برصيد 31 نقطة، فيما تذيل جانجون الترتيب برصيد 14 نقطة.

وأخيرا، تمكن فريق ستراسبورج من تحقيق الفوز على ضيفه بوردو بهدف نظيف أحرزه المدافع كيني لالا في اللحظات الأخيرة من اللقاء (ق90+3)، مهديا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع ستراسبورج رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بوردو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.