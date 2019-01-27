شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة إيطالية ضمن اهتمامات ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف موقع ديفنسا سنترال الإسباني عن دخول جوهرة إيطالية إهتمامات نادي ريال مدريد لضمها لصفوفه خلال الأنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الموقع الإسباني: بدأ النادي الملكي يتابع أداء اللاعب الإيطالي الشاب “نيكولو باريلا” متوسط نادي كالياري الذي يقدم مستوى فني رائع هذا الموسم مع فريقه في الكاتشيو.

ويعد ريال مدريد ضمن العديد من الفرق المهتمة بالتعاقد مع باريلا، من ضمنهم مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، نابولي، أي سي ميلان.

وطلب كالياري الحصول على 50 مليون يورو، للتفريط في اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً فقط.

وكانت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قد ألمحت صباح اليوم السبت أن باريلا يحلم بالأنتقال إلى مانشستر يونايتد، وينتظر وصول عرضًا رسميًا للموافقة عليه والتواجد في ملعب أولد ترافورد.