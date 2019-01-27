شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تأجيل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل بداية كأس الأمم الأفريقية لمدة أسبوع.

وحصلت مصر على حقوق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي :"دول شمال إفريقيا طلبت تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع، للابتعاد عن الصيام، واللجنة قررت تأجيل البطولة إلى 21 يونيو المقبل".

وكان من المقرر انطلاق المباراة 14 يونيو المقبل، علما بأن شهر رمضان ينتهي في 6 يونيو.