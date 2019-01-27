شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة ميلان ونابولي اليوم السبت في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل ميلان مع نظيره نابولي سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي. وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما وتألق أوسبينا حارس نابولي في إبعاد فرص ميلان لينتهي اللقاء سلبيا. ارتفع رصيد ميلان للنقطة 35 في المركز الرابع بينما وصل نابولي للنقطة 48 في المركز الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة ميلان ونابولي اليوم السبت في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.