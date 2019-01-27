شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يريد التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يخطط نادي يوفينتوس الايطالي لضم نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وقالت صحيفة توتو سبورت الايطالية، أن يوفينتوس يريد التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأسير لريال مدريد، والذي خرج من حسابات المدرب سانتياجو سولاري. وأوضحت: أن السيدة العجوز مستعد لدفع 60 مليون يورو من أجل ضم مارسيلو لصفوفه، وأن الشرط الجزائي في عقد مارسيلو 200 مليون يورو. ويتطلع مارسيلو لخوض تجربة جديدة، بسبب جلوسه علي مقاعد البدلاء كثيرًا هذا الموسم، وتراجع مستواه الدفاعي بشكل ملحوظ. ويلعب مارسيلو مع ريال مدريد منذ صيف 2006، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، ويمتد عقده مع الملكي حتي 2022.

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