زوران ماميتش مديرًا فنيًا للهلال السعودي

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تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

في قرار مفاجئ أعلنت إدارة الهلال السعودي، رحيل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم، وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، بدلًا منه، وينتظر أن يصل إلى الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة الفريق الإماراتي على فسخ عقده بالتراضي. وكان أعلن جيسوس عن رغبته في عدم تمديد عقده مع الهلال السعودي، رغبة منه في عودة العمل في بلاده، وأكد أنها تجربة جديدة، مشيرًا إلى يطمح لتدريب فريق أوروبي مؤكدًا على أن سبورتينج كان يدفع له أكثر من الهلال.

وتولى جيسوس قيادة الهلال في يونيو الماضي ويمتد عقده إلى صيف 2019، وتمكن معهم في حصد بطولة كأس السوبر السعودي ويحتل الزعيم تحت قيادته المركز الأول بمسابقة الدوري، بالإضافة إلى تأهل الهلال لربع نهائي كأس الملك، حيث خاض البرتغالي مع الهلال 25 مباراة، تمكن من الفوز في 19 مباراة وتعادل في أربعة مباريات وخسر