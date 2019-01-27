انت الان تتابع اشتباكات عنيفة بين جماهير إيفرتون وميلوول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

شهد محيط استاد ذا نيو دين، اشتباكات عنيفة، بين مشجعي فريقي إيفرتون الإنجليزي ونظيره وميلوول قبل مواجهة الفريقين، بالعاصمة الإنجليزية لندن، على ملعب "ذا دين" ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الشغب بين الجماهير، بعد وقع بعض الإصابات، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن قوات الشرطة تدخلت لتفريق أعداد كبيرة من المشجعين الذين اشتبكوا خارج محطة قطار سوري كويز، في المنطقة المحيط بالملعب الذي يستضيف مواجهة الفريقين.

وأضافت الصحيفة الإنجليزي أن قوات الشرطة بالعاصمة الإنجليزية تدخلت بالخيول للفصل بين مشجعي الفريقين، بعد تطور الاشتباكات التي تسببت في إصابة شاب في العشرينيات من العمر بجرح غائر في الوجه. وخطف فريق ميلوول فوزًا ثمينًا من إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن حسم النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف