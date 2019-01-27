انت الان تتابع اشتباكات عنيفة بين جماهير إيفرتون وميلوول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
شهد محيط استاد ذا نيو دين، اشتباكات عنيفة، بين مشجعي فريقي إيفرتون الإنجليزي ونظيره وميلوول قبل مواجهة الفريقين، بالعاصمة الإنجليزية لندن، على ملعب "ذا دين" ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الشغب بين الجماهير، بعد وقع بعض الإصابات، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن قوات الشرطة تدخلت لتفريق أعداد كبيرة من المشجعين الذين اشتبكوا خارج محطة قطار سوري كويز، في المنطقة المحيط بالملعب الذي يستضيف مواجهة الفريقين.
وأضافت الصحيفة الإنجليزي أن قوات الشرطة بالعاصمة الإنجليزية تدخلت بالخيول للفصل بين مشجعي الفريقين، بعد تطور الاشتباكات التي تسببت في إصابة شاب في العشرينيات من العمر بجرح غائر في الوجه. وخطف فريق ميلوول فوزًا ثمينًا من إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن حسم النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف
وأضافت الصحيفة الإنجليزي أن قوات الشرطة بالعاصمة الإنجليزية تدخلت بالخيول للفصل بين مشجعي الفريقين، بعد تطور الاشتباكات التي تسببت في إصابة شاب في العشرينيات من العمر بجرح غائر في الوجه.
وخطف فريق ميلوول فوزًا ثمينًا من إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن حسم النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين، ويتأهل لدور الستة عشر من كأس الإتحاد الإنجليزي.
وفي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل فريق ايفرتون المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، برصيد 30 نقطة، بينما يلعب ميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين جماهير إيفرتون وميلوول.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.