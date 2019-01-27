انت الان تتابع مونديال اليد.. مصر تحصد المركز الثامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
خسر المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، من نظيره الإسباني، بنتيجة 36/31 اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على صالة جيسكي بنك بوكسن بمدينة هيرنينج الدنماركية لتحديد المركز السابع والثامن، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا، والدنمارك بالتنظيم المشترك فيما بينهما، خلال الفترة من 10-27 بالشهر الجاري، وبمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخبات المشاركة في البطولة وزعت على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة بالمرحلة الأولى.
وحقق المنتخب الوطني المركز الثامن أمام إسبانيا، ليخسر ورقة دخوله للملحق المؤهل لأوليمبياد طوكيو، وينتظر بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وهي السبيل الوحيد للتأهل للأوليمبياد. علمًا بأن بطل إفريقيا يصعد مباشرة لأوليمبياد طوكيو، فيما يلعب الوصيف والثالث تصفيات، مع وصيفي آسيا وأمريكا الجنوبية، ووصيف وثالث أوروبا،
وحقق المنتخب الوطني المركز الثامن أمام إسبانيا، ليخسر ورقة دخوله للملحق المؤهل لأوليمبياد طوكيو، وينتظر بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وهي السبيل الوحيد للتأهل للأوليمبياد.
علمًا بأن بطل إفريقيا يصعد مباشرة لأوليمبياد طوكيو، فيما يلعب الوصيف والثالث تصفيات، مع وصيفي آسيا وأمريكا الجنوبية، ووصيف وثالث أوروبا، فضلا عن أصحاب المراكز من الثاني للسابع في كأس العالم.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب يقوده الإسباني ديفيد ديفيز، مدربا، وحسين زكي، هاني الفخراني مدربين مساعدين، وفينيو لوزارت مدرب الحراس، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب، ومحمد إمام محلل الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر مونديال اليد.. مصر تحصد المركز الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.