انت الان تتابع بعد تتويج أوساكا بأستراليا.. احتفاء ياباني بالبطلة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوساكا فازت على منافستها التشيكية بترا كفيتوفا

تجمع مئات من المشجعين اليابانيين في ميدان الاتحاد في ملبورن، للاحتفال بفوز لاعبة التنس نعومي أوساكا ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، السبت.

وكانت أوساكا فازت على منافستها التشيكية بترا كفيتوفا الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين 7-6 و5-7 و6-4 لتتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأحرزت اللاعبة اليابانية لقبها الثاني الكبير على التوالي، بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي، وأصبحت أول لاعبة آسيوية تتصدر التصنيف العالمي الذي سيصدر، الاثنين.

وأنهت أوساكا المباراة بعد ساعتين و27 دقيقة وأصبحت اللاعبة (21 عاما) أصغر لاعبة تتصدر التصنيف العالمي منذ الدنماركية كارولين وزنياكي التي كان عمرها 20 عاما عندما تصدرت التصنيف في 2010.

وأصبحت المصنفة الرابعة أيضا أول لاعبة منذ جينفر كابرياتي في 2001 تتوج بلقب كبير في ثاني بطولة كبرى بعد لقبها الأول.