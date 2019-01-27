الامارات | شباب الأهلي يحتفظ بكأس اليد للعام الثاني على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحتفظ بكأس اليد للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من تتوج شباب الأهلي بالكأس. تصوير: مصطفى قاسمي

نجح فريق شباب الأهلي، للعام الثاني على التوالي، في الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب تغلبه أمس على الشارقة بفارق هدف وحيد وبنتيجة «23-22»، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي.

كما شهد اليوم الختامي للبطولة، فوز الوصل على النصر «22-18» في المباراة التي جمعتهما لحساب تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعقب انتهاء المنافسات، توج الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، ورئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس لجنة الألعاب الجماعية محمد الحصان، ونائب رئيس اتحاد كرة اليد محمد شريف، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الناديين واتحاد اللعبة، فريق الوصل بالميداليات البرونزية، والشارقة بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس النسخة 20.

وبانتصاره هذا خطف شباب الأهلي لقبه الأول للموسم الحالي، حارماً بذلك الشارقة من إكمال مسيرته الناجحة في موسم 2018-2019، بعد أن توج الملك بلقبي البطولتين الأولى والثانية لهذا الموسم، بفوزه بكأس السوبر في سبتمبر الماضي، واتبعها بكأس الإمارات في شهر نوفمبر 2018.

وبالعودة إلى تفاصيل النهائي، جاءت البداية متقاربة بين الفريقين، في ظل نجاحهما في تبادل السيطرة على مجريات الشوط الأول، بعد أن نجح الشارقة في التقدم بفارق هدف خلال الدقائق الأولى، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من استعادة زمام المبادرة بداية من الدقيقة 14، حين نجح في التقدم بفارق الهدفين وبنتيجة «7-5»، التي ابتعها بتوسيع الفارق إلى ثلاثة أهداف عند الدقيقة 23 وبنتيجة «11-8»، إلا أن التبديلات الناجحة لمدرب الشارقة، الجزائري صالح بوشكريو، بالدفع بالثنائي أحمد إسماعيل وأحمد هلال، أثمرت تقليص الفارق إلى هدفين مع نهاية الشوط الأول «12-10».

ومع بداية الشوط الثاني، عاود شباب الأهلي مهمة توسيع الفارق الذي بلغ عند الدقيقة العاشرة من عمر هذا الشوط ستة أهداف «18-12»، إلا أنه سرعان ما تمكن الشارقة من العودة بالفارق إلى الهدف عند الدقيقة 27 وبنتيجة «22-21»، إلا أن براعة دفاعات شباب الأهلي قادتهم للحفاظ على فارق الهدف، وإنهاء المباراة لمصلحتهم «23-22».

ويدين شباب الأهلي في انتصاره هذا لتألق كل من عيسى البناي (ستة أهداف)، ووحيد مراد (أربعة أهداف)، ومرزوق أحمد (ثلاثة أهداف)، ومن خلفهم الحارس عبدالرحمن خميس، الذي وقف سداً منيعاً أمام تسديدات الشارقة، خصوصاً في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة.

الوصل يتوج بالميدالية البرونزية

نجح فريق الوصل في الفوز على مستضيفه وجاره النصر بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة «22-18»، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليخطف الإمبراطور بانتصاره هذا آخر عتبات منصات التتويج والفوز بالميدالية البرونزية. وعلى الرغم من البداية المتقاربة للمباراة، إلا أنه سرعان ما نجح الوصل في الابتعاد تدريجياً بفارق الأهداف، منهياً الشوط الأول لمصلحته «11-7»، ورغم المحاولات الجادة من النصر للعودة، لكن الوصل نجح في الخروج فائزاً بنتيجة «22-18».

جانب من تتوج شباب الأهلي بالكأس. تصوير: مصطفى قاسمي