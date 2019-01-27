الامارات | النرويج تواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل المنتخب الألماني في التأهل للمباراة النهائية ببطولة العالم لكرة اليد، عقب خسارته أول من أمس أمام منتخب النرويج 25-31 في الدور قبل النهائي من البطولة. وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متأخراً بفارق هدفين 12-14، وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب النرويجي من زيادة الفارق إلى أربعة أهداف، حيث أنهى هذا الشوط 17-13 ليفوز 31 -25.
وضرب المنتخب النرويجي موعداً مع المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية التي ستقام اليوم. فيما سيلعب المنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي في اليوم ذاته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان المنتخب الدنماركي تأهل إلى المباراة النهائية في وقت سابق أول من أمس، عقب التغلب على المنتخب الفرنسي 38/30 في نصف النهائي من البطولة.
وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 21/ 15 ، وفي الشوط الثاني تطور أداء المنتخب الفرنسي، لكنه فشل في الفوز به، حيث تمكن المنتخب الدنماركي من إنهائه بنتيجة 17/ 15 ليفوز بمجموع الشوطين 38/ 30.
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