الامارات | «زلزال 87» و«طوفان 21» بطلَيْ الشباب والناشئين في «الشراعية 22 قدماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زلزال 87» و«طوفان 21» بطلَيْ الشباب والناشئين في «الشراعية 22 قدماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من تتويج الفائزين في السباق. من المصدر

خطف القاربان «زلزال 87» و«طوفان 21» الأضواء في منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا أول من أمس.

وشهد السباق مشاركة ما يصل إلى 50 قارباً على متنها 250 بحاراً تنافسوا في المراكز الأولى للحدث والجوائز المالية المخصصة لفئتين اثنين اعتمدتا في الموسم الحالي: الأولى هي فئة الناشئين 8-16 سنة، والثانية فئة الشباب 8-21 سنة. ونجح القارب «زلزال 87» لمالكه النوخذة مروان المرزوقي وبقيادة النوخذة الشاب عيسى المرزوقي في التربع على صدارة جميع المشاركين في السباق، وانتزاع المركز الأول لفئة الشباب.

وجاء القارب «الشليلة 64» لمالكه النوخذة إبراهيم المرزوقي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث القارب «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد السويدي وبقيادة النوخذة راشد جمعة السويدي.

ولدي فئة الناشئين تمكن «طوفان 21» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي من انتزاع المركز الأول لهذه الفئة متقدماً على القارب «السرب 80» لمالكه الحر المهيري وبقيادة النوخذة راشد المهيري، فيما ذهب المركز الثالث إلى القارب «دوج 62» لمالكه أحمد السويدي وبقيادة النوخذة محمد السويدي.