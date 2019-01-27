الامارات | محمد بن راشد يشهد مهرجـان ولي عهد دبي للهجن في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد مهرجـان ولي عهد دبي للهجن في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم لسباقات الهجن بدبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وشهدت السباقات إثارة كبيرة وتألقاً من هجن العاصفة المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أشواط الرموز، إذ فازت «شندغة» بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، بعدما تمكّنت من حسم التحدي القوي تحت القيادة التضميرية المتميزة لغياث الهلالي، بوصولها إلى خط النهاية بعد مرور 7:13:4 دقائق.

وواصلت مؤسسة هجن العاصفة تميّزها وحققت رمز اللقايا الثاني، بعد أن قدم الثنائي «الباز» و«سلهود» أداءً استثنائياً، وحققا المركزين الأول والثاني على التوالي، إذ تمكّن «الباز» الحاصل على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح من قطع مسافة السباق، البالغة خمسة كيلومترات، في توقيت زمني قدره 7:12:8 دقائق، وهو التوقيت الأفضل في جميع أشواط رموز سن اللقايا.

وقام الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالرموز.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لهجن أصحاب السموّ الشيوخ في رموز سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وهيمنت هجن الرئاسة على الشوط الأول للقايا المحليات، إذ قدم المضمر سلطان محمد الوهيبي، «الوثبة» على الصدارة بتوقيت بلغ 7:22:0 دقائق، وسجلت هجن العاصفة ظهورها القوي، من خلال ثاني الأشواط، الذي فازت بصدارته «الشاهينية»، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بعد أن سجلت زمناً قدره 7:24:7 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان المحليات، فقد ظهرت من خلاله بقوة هجن الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، التي تمكّنت من حسم الصدارة تحت القيادة التضميرية لمحمد عبدالله بالدبيلة، الذي قدم «سراب» بتوقيت بلغ 7:30:0 دقائق، وذهب المركز الأول في الشوط الرابع لللقايا الجعدان المهجنات لمصلحة هجن الرئاسة والمضمر سلطان محمد الوهيبي، بواسطة «أشقر» بتوقيت بلغ 7:30:6 دقائق.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، أن أهل رياضة الآباء والأجداد في غاية السعادة لاهتمام وتشريف أصحاب السموّ الشيوخ لفعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الاصيلة، وقال في تصريحات صحافية: «نفخر بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وأصحاب السموّ الشيوخ، ما أسهم في النجاح الكبير وفرحة جميع المشاركين في المهرجان».

وتقدم المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتهنئة لمؤسسة هجن العاصفة، بعد نجاحها في الجمع بين رموز اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، وقال: «من حق جماهير هجن العاصفة أن تفرح بهذا الإنجاز الكبير، الذي لا نعتبره غريباً على هذه المؤسسة صاحبة التاريخ الناصع في عالم سباقات الهجن».