الامارات | لاعب أستراليا ديجنيك: لست بحاجة إلى التعاطف أو الشعور بالأسف تجاهي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أستراليا ديجنيك: لست بحاجة إلى التعاطف أو الشعور بالأسف تجاهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ميلوس ديجنيك في حوار على الكرة مع إسماعيل مطر خلال لقاء الأبيض وأستراليا. تصوير: أسامة أبوغانم

تحسّر مدافع منتخب أستراليا، ميلوس ديجنيك، عن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بعد أن مرر كرة قصيرة لحارس مرماه، خطفها مهاجم المنتخب الوطني علي مبخوت في منتصف الشوط الثاني من المباراة، وسجل منها هدف الفوز الوحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أول من أمس، ليبلغ الأبيض نصف النهائي في كأس أمم آسيا، بينما خسر الأستراليون فرصة الدفاع عن لقبهم والذي سبق وحققه في البطولة السابقة بأستراليا سنة 2015.

وقال ميلوس ديجنيك في تصريحات صحافية: لن أتهرب من حقيقة أنني تسببت في الخطأ الذي كلفنا المباراة. لست بحاجة إلى التعاطف أو الشعور بالأسف تجاهي، فهذه كرة القدم، وتلك الأمور واردة. لكن اللاعب أشار في الوقت نفسه إلى أن الخطأ وارد في كرة القدم، وأنه يمكن أن يخطئ مستقبلاً، ولكن من المهم أن يتعلم من الأخطاء. وأضاف: «أنا في الـ24 من عمري وارتكبت من قبل العديد من الأخطاء، وقد أرتكب المزيد منها في المستقبل، ولكن ما يهم هو التعلم من الأخطاء حتى لا تتكرر في المستقبل، لو كنا سنعاقب أنفسنا على الأخطاء التي نرتكبها لما مارسنا كرة القدم».

وأضاف: «لقد تحدث معي المدرب غراهام أرنولد عقب نهاية المباراة في غرفة الملاعب، وقال لي إن الأخطاء واردة في كرة القدم، وتحدث معي زملائي أيضاً، ولم يلقوا باللوم علي، على الرغم من أنني ارتكبت هذا الخطأ الكبير، لقد رفعوا من معنوياتي وطالبوني بالمضي قدماً، أنا أشكرهم على هذه الروح التي تؤكد تماسك المنتخب».

وقدّم اللاعب اعتذاره إلى جماهير المنتخب الأسترالي، وقال: «بالتأكيد نشعر بحسرة كبيرة على خسارتنا، وأعتذر للجماهير، ويجب علينا التعلم مما حدث».

ميلوس ديجنيك ارتكب خطأ في إعادة الكرة لحارس مرماه فاقتنصها علي مبخوت ليسجل هدف الفوز للأبيض.