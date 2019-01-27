الامارات | رابطة مشجعي المنتخب: جهزنا «تيفو» المربع الذهبي.. وننتظر موافقة «الآسيوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعي المنتخب: جهزنا «تيفو» المربع الذهبي.. وننتظر موافقة «الآسيوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة مشجعي المنتخب الوطني أن الأداء القتالي الذي أظهره المنتخب الوطني في مباراة أستراليا، والحضور الجماهيري القياسي، الذي تعدى الـ25 ألفاً، يشجعهم أكثر على حشد أكبر عدد من الجماهير في مباراة نصف النهائي للأبيض أمام قطر، بعد غد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكشف مسؤولو الرابطة لـ«الإمارات اليوم» أنهم قاموا بتجهيز «التيفو» الخاص بمباراة قطر في نصف النهائي، لكنهم بانتظار موافقة الاتحاد الآسيوي، حتى يتمكنوا من إدخاله إلى المدرجات، وحتى لا يتكرر المنع الذي طالهم في مباريات سابقة، ولكي يظهر «تيفو» المنتخب في المباراة الثانية على التوالي، بعدما كان بارزا في لقاء أستراليا وبشكل جميل. وأشادت الرابطة بالتسهيلات العديدة التي حصلت عليها، أول من أمس قائلة إنها أسهمت بشكل كبير في الحضور الكبير للجماهير، وبسلاسة ودون أي مشكلات.

وعقدت الرابطة اجتماعاً تنسيقياً عقب مباراة أستراليا، لبحث التحضيرات للمباراة المقبلة، وحتى يتواصل الحضور الجماهيري بالزخم الكبير الذي ظهر عليه، خصوصاً في لقاء أستراليا، وقال فهد المنصوري (فالودة): «التسهيلات الكبيرة التي وجدناها من قبل مسؤولي اتحاد الكرة واللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي، كان لها دور كبير في إنجاح وجود الجماهير بهذا العدد الكبير الذي فاق الـ25 ألف مشجع، ونحن بانتظار موافقة الاتحاد الآسيوي، لإدخال (تيفو) خاص لمباراة المنتخب أمام قطر، بعد أن قمنا بتجهيزه، بجانب إدخال أدوات التشجيع لبث الحماسة في اللاعبين».

وأكد «فالودة»: الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات استاد هزاع بن زايد جعلنا نضاعف الجهود، من أجل التحضير الجيد للمباراة المقبلة. وأضاف «بالنسبة إلى مباراة أستراليا فإن الأمور سارت بكل سلاسة، ولم تواجهنا كجمهور أي مشكلة، سواء في الوجود في المدرجات أو في عملية إدخال أدوات التشجيع، بل وجدنا كل التسهيلات، خصوصاً في تسهيل عملية دخول الجماهير إلى المدرج الخاص بجمهور منتخب الإمارات». وأثنى رئيس رابطة مشجعي المنتخب على الدعم الكبير الذي يجدونه من جميع المسؤولين، مشيداً بالدعم الكبير من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، وحرصه على وجود الجمهور في المدرجات لدعم المنتخب.

بدوره أكد عضو الرابطة حريز المنهالي، أنه متفائل بحضور جماهيري كبير في المباراة المقبلة، مشيراً إلى أهمية وقوف الجميع على قلب رجل واحد خلف الأبيض، معتبراً أن الجمهور لعب دوراً مؤثراً.وأضاف «الطموحات والآمال ازدادت بعد وصول المنتخب إلى هذه المرحلة المتقدمة في البطولة، خصوصاً أن شكل المنتخب والأداء المميز الذي قدمه سيحفز الجمهور للحضور بكثافة إلى مدرجات استاد محمد بن زايد».من جهته، أكد رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي، محمد راشد بن عجيل، أن الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات استاد هزاع بن زايد أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، وحفّزهم لتقديم كل ما عندهم في الملعب. وشدد بن عجيل على جاهزيتهم كمشجعين لمواصلة دعم المنتخب في المباراة المقبلة.في جانب آخر، ثمّن رئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة عبدالقادر حسن في حديث لـ«الإمارات اليوم»، مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والذي وجه المجلس بشراء تذاكر جمهور الإمارات في مباراة نصف النهائي، حيث تأتي دعماً لمشوار الأبيض في البطولة. وكان مجلس أبوظبي أعلن بعد انتهاء مباراة أستراليا شراء جميع التذاكر المتبقية للمباراة، وإهدائها إلى جماهير الأبيض، على أن يتم توزيعها بمقر المجلس في أبوظبي وفي أندية الوصل، والشارقة والإمارات والفجيرة، وبالنسبة للجاليات بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

نهيان بن زايد وجّه بشراء تذاكر مباراة المنتخب الوطني في نصف النهائي، على أن يتم توزيعها اليوم.