الامارات | بالفيديو.. محمد بن راشد يكرّم طفلة عراقية قبّلت علَم الإمارات في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد بن راشد يكرّم طفلة عراقية قبّلت علَم الإمارات في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان حسين، بعد ظهورها، أول من أمس، وهي تقبّل علَم الدولة، أثناء حضورها مباراة المنتخب الوطني مع أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا، حيث قام سموه بلقائها وإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه.

وظهرت سارة البالغة من العمر 12 عاماً، في لقطة تلفزيونية وهي تقبّل علَم الدولة وتحتفل بالهدف الذي أحرزه علي مبخوت، وقاد المنتخب الوطني للفوز على أستراليا والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، إذ حضرت المباراة برفقة والدتها وشقيقتها مريم 10 سنوات.

وتقيم سارة مع أسرتها في عجمان، بمنطقة النعيمية، وتدرس في الصف العاشر بإحدى المدارس في الشارقة، إذ إن أسرتها جاءت إلى الدولة في 2006، ويعمل والدها الدكتور عبدالرحمن خشمان، طبيب أسرة في المركز الدولي للتخصصات الطبية في عجمان، بينما تعمل والدتها الدكتورة ابتسام شياع الكعبي، أخصائية نساء وتوليد في مركز ابتسام الطبي في عجمان.

ظهرت الطفلة سارة في لقطة تلفزيونية، وهي تقبّل علَم الدولة وتحتفل بالهدف الذي أحرزه علي مبخوت.

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