شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس الأمم الأفريقية إلى 21 يونيو.. والقرعة 12 أبريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة وعضو اللجنة المشرفة على بطولة كأس الأمم الأفريقية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل البطولة التي تستضيفها مصر، إلى 21 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها 15 يونيو بشكل مبدئي.
وأشار مجاهد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه تحدد يوم 12 أبريل المقبل لإجراء قرعة البطولة.
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