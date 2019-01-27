شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوى يعلن «مواصلة العمل» لإيجاد حل لقضية «العريبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم أنه يواصل العمل مع الاتحاد الدولى «فيفا» لإيحاد حل لقضية لاعب كرة القدم البحرينى السابق حكيم العريبى المحتجز فى تايلاند بناء على طلب تسليم من بلاده والذى يطالب بالعودة إلى أستراليا.

كانت سلطات الهجرة التايلاندية أوقفت العريبى الذى يتمتع بوضع لاجئ فى أستراليا، بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته فى 27 نوفمبر، بناء على طلب مقدم من البحرين.

وذكر الاتحاد القارى فى بيانه «يواصل الاتحاد الآسيوى العمل مع الاتحاد الدولى (فيفا) بشأن مسألة احتجاز حكيم العريبى فى تايلاند لإيجاد حل.

وينسق نائب الرئيس الأول للاتحاد الآسيوى برافول باتيل وإدارة الاتحاد الآسيوى مع «فيفا»، كما يتم التنسيق مع اتحادات البحرين وأستراليا وتايلاند لكرة القدم.

وبحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية (ومركزه لندن)، أوقف العريبى فى البحرين عام 2012 فى خضم الاحتجاجات ضد السلطات، وتعرض للضرب والتعذيب على خلفية انتمائه للطائفة الشيعية التى شارك الآلاف من أبنائها فى احتجاجات ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، والنشاط السياسى لشقيقه.

وغادر العريبى، (25 عاما)، إلى أستراليا فى مايو 2015، ونال وضع لاجئ فى نوفمبر 2017 ثم لعب مع نادى باسكو فالى فى ملبورن. وأصدرت محكمة بحرينية فى كانون يناير 2018 حكما غيابيا بسجن العريبى عشرة أعوام، لإدانته بالمشاركة فى اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد العريبى أنه كان يشارك فى مباراة فى الوقت المفترض لحصول الاعتداء.

وأشار بيان الاتحاد الآسيوى إلى أن «اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوى طلبت من السيد باتيل قبل 18 شهرا معالجة الأمور المتعلقة بمنطقة غرب آسيا لضمان عدم وجود تضارب فى المصالح مرتبط برئيس الاتحاد الاسيوى (البحرينى) الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة».