شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه جيرونا في الدورى الإسباني ويسعى لحسم لقب «الليجا» مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه فريق برشلونة حامل اللقب والمتصدر لمسابقة «الليجا»، عند الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، منافسه جيرونا فى المرحلة الحادية والعشرين من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويخوض ريال مدريد بنفس الجولة لقاء هاما، أمام إسبانيول، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على أرض «ملعب باور 8» معقل الأخير.

يسعى النادى الملكى لتصحيح مساره المترنح ببطولة الدورى الإسبانى، وحصد النقاط الثلاث لهذا اللقاء ليقترب من وصافة «الليجا» التى ابتعد عنها طوال مراحل المسابقة هذا الموسم.

وكشفت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئس النادى الريالى، يمنح الفرصة الأخيرة للمدير الفنى المؤقت سولارى، نظرا لعدم قدرته على تحقيق نتائج طيبة مع النادى الملكى، ووضعه بمكانته المعروفة فى جدول الترتيب.

وعلى بعد قرابة 110 كم، ينتقل ريال مدريد إلى كاتالونيا لمواجهة مضيفه إسبانيول بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال بيتيس القوى (2-1 خارج ملعبه) وإشبيلية (2- صفر) فى المرحلتين الماضيتين وضيفه جيرونا (4-2) الخميس فى ذهاب الدور ربع النهائى لمسابقة الكأس.

ويأمل ريال الذى اكتفى فى المواسم الأخيرة بالتفرج على برشلونة أن يعزز صفوفه بلاعبين مثل ديمبيلى وكوتينيو والآن دى يونج، فيما يبقى الويلزى جاريث بيل المصاب حاليا أفضل صفقات النادى الملكى خلال الأعوام الستة الأخيرة، رغم خسارته رونالدو، أن يخرج منتصرا للمرحلة الثالثة تواليا، من أجل وضع المزيد من الضغط على جاره أتلتيكو مدريد الثانى الذى يتواجه معه على ملعب الأخير يوم التاسع من فبراير فى المرحلة الثالثة والعشرين.

ويتخلف ريال بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو الذى يلتقى على أرضه مع خيتافى، السبت، بعد مباراة إشبيلية الثالث (33 نقطة) مع ضيفه ليفانتى العاشر. وتختتم المرحلة غدا بلقاء ديبورتيفو ألافيس ورايو فايكانو.

وعلى الرغم من هيمنة برشلونة المحلية وتوجهه للفوز بلقب الدورى للموسم الرابع تواليا، كونه يتصدر بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ويبتعد بفارق 10 عن غريمه ريال مدريد الثالث، يواصل برشلونة التفكير بالمستقبل وبما يحتاجه للمحافظة على تفوقه من خلال تعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين.

وقبل أيام معدودة على إقفال باب الانتقالات الشتوية، عزز فريق المدرب إرنستو فالفيردى صفوفه بضم الغانى كيفن برينس بواتنج غدا من ساسولو الإيطالى على سبيل الإعارة مع خيار الإبقاء عليه نهائيا الصيف المقبل، وذلك لتأمين البديل للأوروجويانى لويس سواريز والنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، بعد رحيل منير الحدادى إلى المنافس المحلى إشبيلية.

ثم توصل برشلونة بعدها بثلاثة أيام إلى اتفاق مع أياكس الهولندى للحصول على لاعب الوسط الواعد فرينكى دى يونج الذى سيوقع عقدا معه لخمس سنوات وسينضم إلى صفوفه الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو، فضلا عن المكافآت.

وكتب برشلونة، فى بيان «فرينكى دى يونج سينضم إلى صفوف +بلاوجرانا+ اعتبارا من يوليو 2019. تكاليف العملية ستكون 75 مليون يورو إلى 11 مليونا كدفعات إضافية»، مشيرا «سيوقع اللاعب البالغ 21 عاما عقدا لخمسة مواسم حتى نهاية موسم 2023-2024».

ويشكل ضم دى يونج المطلوب من عدة أندية أوروبية، بينها باريس سان جيرمان، بطل فرنسا ومانشستر سيتى، بطل إنجلترا، ضربة معلم ناجحة فى انتقالات العملاق الكاتالونى.

ويسعى النادى الكاتالونى من خلال هذه الصفقة إلى تعويض رحيل النجم البرازيلى نيمار إلى سان جيرمان فى صيف 2017 لقاء 222 مليون يورو، وعدم قدرته على جذب المهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان الذى فضل البقاء مع فريقه الحالى أتلتيكو مدريد.

وعلق مدرب برشلونة إرنستو فالفيردى على ضمه بالقول «إنه لاعب عظيم، بالتأكيد سيكون لنا مستقبل مشرق».

ولن يكون بواتنج اللاعب الوحيد المنضم إلى برشلونة فى فترة الانتقالات الشتوية، ولا دى يونج الوحيد الذى سيلتحق بالفريق الصيف المقبل، إذ سبق للنادى الكاتالونى أن ضم الكولومبى جايسون موريو، (26 عاما)، من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة، وتعاقد مع الفرنسى جان- كلير توديو (19 عاما) من تولوز من أجل أن ينضم إليه فى نهاية الموسم الحالى.

ورغم قدرات الفريق والمواهب الكثيرة الموجودة فى صفوفه من سواريز إلى البرازيلى كوتينيو والفرنسى عثمان ديمبيلى، المصاب، والكرواتى إيفان راكيتيتش، لا يزال برشلونة يواجه مشكلة الاعتمادية على ميسى الذى أنقذ فريقه الأحد من فيس ليجانيس وقاده للفوز 3-1.

وكاد فالفيردى يدفع ثمن قراره بالإبقاء على ميسى على دكة البدلاء لأن ليغانيس كان فى طريقه إلى اقتناص نقطة ثمينة بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثانى، لكنه قرر الدفع به فى الدقيقة 63 ونجح فى قيادته إلى فوزه السابع على التوالى والرابع عشر هذا الموسم بمساهمته فى الهدف الثانى الذى سجله سواريز، قبل أن يسجل بنفسه الثالث ويرفع رصيده إلى 18 هدفا فى صدارة لائحة الهدافين و401 فى الليجا.

وفى ظل المواجهة المصيرية التى تنتظر برشلونة، الأربعاء، على أرضه ضد إشبيلية فى إياب ربع نهائى الكأس التى أصبح مهددا بفقدان لقبها بعد أن خسر الأربعاء ذهابا فى الأندلس صفر-2، قد يبقى ميسى مرة أخرى على مقاعد البدلاء الأحد فى ملعب الجار جيرونا الذى لم يذق طعم الفوز فى المراحل السبع الأخيرة، لكنه نجح فى اقتناص نقطة من جاره العملاق بالتعادل معه ذهابا 2-2 فى سبتمبر الماضى.