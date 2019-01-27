كاف يوافق على تأجيل إنطلاق أمم أفريقيا لمدة أسبوع

أكد الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، وافق على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.

وأوضح “شوبير” خلال تقديم برنامجه “ملعب أون” عبر شاشة “ON Sport”، أن الكاف وافق على تأجيل إنطلاق أمم أفريقيا أسبوعًا لتقام في 21 يونيو وتنتهى يوم 19 يوليو، وذلك نظرًا لأن إقامتها يوم 14 يونيو المقبل يعني تزامن فترة الإعداد مع شهر رمضان الكريم بما يعني أن الفرق ستتأثر بالصيام.

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