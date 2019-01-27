شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم السبت 26 / 1 / 2019 انزاجى يخشى مواجهة الدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق لاتسيو عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قبل المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين غدا في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

انزاجى يخشى مواجهة كريستيانو رونالدو

وقال إنزاجى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن مباراة يوفنتوس ستكون صعبة للغاية خاصة وأنه فريق كبير ويضم واحد من أفضل اثنين لاعبين فى العالم مع ميسي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز يوفنتوس بثنائية نظيفة، فى تورينو ولم يسجل خلالها رونالدو.

وقال سيميوني: "مواجهة رونالدو ليست سهلة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنه لم يسجل فى المباراة الأولى إلا أنه هدد مرمانا بالعديد من الكرات الخطرة ويجب علينا إظهار أفضل ما بوسعنا أمام الفريق الأقوى داخل إيطاليا بشكل عام، سواء بوجود النجم البرتغالى أو بدونه."

وأكد مدرب لاتسيو جاهزية فريقه لمباراة الغد وأوضح قائلا: كوريا عاد من الإصابة، وبذلك يصبح فريقنا كامل العدد، لذلك لسنا قلقين ونؤكد بأننا سنقدم أقصى ما بوسعنا.



انزاجى فى المؤتمر الصحفى

سيمونى انزاجى