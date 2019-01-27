ميلان ونابولى حبايب فى قمة الدورى الإيطالى

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جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة ميلان وضيفه نابولي، والتى جمعتهما اليوم على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الايطالي "كالتشيو". ودخل ميلان المباراة بتشكيل تاريخي بالنسبة لمعدل الأعمار، حيث يعتبر أصغر تشكيل فى تاريخ مشاركات الروسونيري فى الكالتشيو بمعدل أعمار 23.3 عام. وتعرض فابيان رويز لاعب فريق نابولي للطرد فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بسبب تدخله العنيف مع لاعب ميلان. النتيجة جعلت نابولي يتقدم نقطة واحدة فى ترتيب الكالتشيو ليصل إلى النقطة 48 فى الوصافة بفارق 6 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، بينما احتل ميلان المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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