شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم السبت 26 / 1 / 2019 عرض رسمى لشراء مهاجم تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن تقدم إدارة بايرن ميونخ بعرض رسمى إلى تشيلسى الإنجليزى من أجل التعاقد مع المهاجم الصاعد كالوم هودسون_أودى خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

بايرن ميونخ يتقدم بعرض رسمى لضم مهاجم تشيلسى الشاب

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن النادى البافارى قدم عرضًا جديدًا لكالوم هودسون-أودوى، قيمته 40 مليون إسترلينى، وأن اللاعب قد تقدم بطلب رسمى إلى إدارة تشيلسى للسماح له بالرحيل قبل غلق باب الانتقالات.

وكان بايرن ميونخ قد تقدم بثلاث عروض سابقة من أجل التعاقد مع المهاجم الواعد، وهو ما أثار حفيظة مدرب البلوز ماوريسيو سارى، الذى هاجم إدارة النادى الألمانى فى مؤتمر صحفى.



هودسون أودوى

كوفاتش يحذر لاعبى بايرن ميونخ من الاستهانة بشتوتجارت

على الرغم من الأفضلية التي يتمتع بها العملاق البافارى فى مباراة الغد أمام شتوتجارت فى البوندزليجا، يرى المدرب نيكو كوفاتش أن على الفريق أن لا يستهين بالفريق صاحب المركز السادس عشر فى الترتيب، وأضاف: "شتوتجارت فريق جيد ولديهم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنهم ربما لا يقدمون أفضل ما لديهم فى الوقت الحالى".

من جانبه، تحدث البولندى روبرت ليفاندوفسكى عن المباراة قائلًا: "المباراة لن تكون سهلة، أعتقد أنهم سيلجأوا للدفاع بأكبر عدد من اللاعبين والاعتماد على الهجمات المرتدة".

بدوره، قال سيرج جنابرى، والذي كان قد عانى من إصابة خفيفة الأسبوع الماضى: "شتوتجارت ليسوا فى أفضل حالاتهم الآن، وهذا يعطينا بعض الأفضلية في المباراة. إذا لعبنا بجدية وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد، سنتمكن من حصد الثلاث النقاط".

يدخل بايرن ميونخ المباراة بقائمة كبيرة من اللاعبين، ولن يغيب عنه إلّا جيروم بواتينج لظروف مرضه، بالإضافة لآرين روبن، وفرانك ريبيرى، وكورينتين توليسو الذين لا يزال أمامهم بعض الوقت للعودة للمباريات من جديد.