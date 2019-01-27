شكرا لقرائتكم كاف يوافق على تأجيل كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وافق على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.

أوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "ON Sport" أن الكاف وافق على تأجيل إنطلاق أمم أفريقيا اسبوعًا لتقام في 21 يونيو وتنتهى يوم 19 يوليو، وذلك نظرًا لأن إقامتها يوم 14 يونيو المقبل يعني تزامن فترة الإعداد مع شهر رمضان الكريم بما يعني أن الفرق ستتأثر بالصيام.