شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم السبت 26 / 1 / 2019 برشلونة يفضل بيع كوتينيو للشياطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة الإسبانى تفضل بيع لاعبها البرازيلى فيليب كوتينيو إلى مانشستر يونايتد عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

كوتينيو يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، إلى أن إدارة برشلونة الإسبانى تفضل إنتقال كوتينيو إلى مانشستر يونايتد عن بيعه إلى باريس سان جيرمان وذلك عقب انتهاء الموسم الجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادى الكتالونى لم تنس قيام سان جيرمان بخطف البرازيلى نيمار فى صيف 2017، بعد سداد الشرط الجزائى فى عقد والبالغ 222 مليون يورو، ولذلك لا تريد أن ينتقل أى لاعب آخر إلى النادى الفرنسى.

ويعانى كوتينيو من عدم المشاركة بصفة أساسية مع البلوجرانا فى الفترة الماضية.



فيليب كوتيينيو

سولشاير يسعى لتدعيم مانشستر يونايتد فى الميركاتو الشتوى

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لليونايتد يسعى إلى تعزيز فريقه بأربع لاعبين فى السوق الشتوى الحالى.

وأضافت الصحيفة أن هناك 4 لاعبين ضمن أولويات سولشاير على رأسهم الكرواتى إيفان بيريسيتش نجم انتر ميلان الإيطالى، بالإضافة إلى الشاب ستيفن بيرجوين مهاجم ايندهوفن الهولندى، وأيضا نيكو باريلا لاعب كاليارى.