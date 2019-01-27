جروس يرفض المساس بـ"هيما"

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جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع محمد إبراهيم، طالبه خلالها بصم أذنه عن الإنتقادات التي توجه له والتشكيك في مستواه بعد مشاركته كأساسي في مواجهة بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن جروس لاحظ تأثر محمد إبراهيم بالانتقادات التي وجهت له بعد مواجهة بيراميدز، الأمر الذي دفعه للحديث مع اللاعب ومطالبته بعدم الالتفات لتلك الأحاديث وأن ينصب تركيزه في التدريبات وداخل المستطيل الأخضر، خاصة وأن الزمالك يتصدر جدول الترتيب .
تابع المصدر أن معنويات محمد إبراهيم تحسنت بعد جلسة جروس، الذى أكد له أن مشاركته في المباريات ليست لعدم وجود بدائل أو بسبب النقص العددي، وإنما لاقتناعه بمستواه وإمكانياته، مطالبه بعدم الحديث عن الرحيل من القلعة البيضاء.
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