شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 26 / 1 / 2019 انضمام الأورجويانى كاسيريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الأروجويانى مارتن كاسيريس إلى مدينة تورينو اليوم، وذلك للإنضمام إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

كاسيريس ينضم إلى يوفنتوس

وصل مارتن كاسيريس مدافع لاتسيو إلى تورينو للانتقال مرة ثالثة إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن مدافع أوروجواى الدولى صاحب الـ31 عامًا سينتقل إلى يوفنتوس مقابل 600 ألف يورو، وستمون تلك التجربة هى الثالثة فى يوفنتوس بعدما دافع عن ألوان الفريق فى موسم 2009/2010 قادما من برشلونة على سبيل الإعارة ثم من 2012 إلى 2016، وأخيرًا يعود فى 2019.

فى الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدافع المغربى مهدى بنعطية فى طريقه لمغادرة يوفنتوس ويفاضل بين عدة عروض فى الوقت الحالى.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم بنعطية لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدحيل القطرى لتقديمه عرض مالى ضخم للحصول على خدماته.

وأكد ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لليوفي أن بنعطية طالب إدارة النادى بالرحيل بشكل رسمى بعدما عرض النادى القطرى 10 ملايين يورو لضمه.



كاسيريس يوقع على الأوتوجرافات

19 لاعبا فى قائمة يوفنتوس للقاء لاتسيو

اختار ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس 19 لاعبا لخوض مواجهة لاتسيو الهامة غدا الأحد فى الجولة الـ 21 من الدورى الإيطالى.

ويغيب عن اليوفى فى لقاء الغد كل من ماريو ماندزوكيتش، ميراليم بيانيتش، والألمانى سامى خضيرة، فيما جاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو على رأس القائمة بالإضافة إلى الأرجنتينى باولو ديبالا.

ويحتل البيانكونيرى صدارة الكالتشيو برصيد 56 نقطة بفارق 9 نقاط عن نابولى صاحب المركز الثانى.